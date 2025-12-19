Умер лидер бригады добровольцев Española Станислав Орлов

сегодня в 17:29

Скончался создатель и лидер добровольческой бригады футбольных фанатов ВС РФ Española Станислав Орлов, известный также как Испанец, сообщает Mash .

По предварительной информации, несколько дней мужчина пролежал в коме. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Церемония прощания пройдет 22 декабря в храме Христа Спасителя в Москве.

Представители Española отметили, что сейчас центральные следственные органы устанавливают точную причину и место гибели и ее виновников.

Española сформирована осенью 2022 года. 3 октября этого года бригада объявила о расформировании.

