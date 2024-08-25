Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что на 92-м году жизни скончался главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга, пишет ТАСС .

В компании, которая входит в состав «Ростеха», сообщили, всю свою жизнь Мамалыга посвятил работе в коломенском КБ машиностроения. Главный конструктор «Искандера-М» также принимал участие в создании советских ПТРК «Шмель» и «Малютка».

Коллектив холдинга выразил соболезнования семье Олега Мамалыги по случаю его смерти, отметив, что память о нем навсегда останется в сердцах сотрудников компании.

Что стало причиной смерти 91-летнего Олега Мамалыги, не уточняется. Информация о месте прощания с ним, а также о дате похорон, появится позднее.