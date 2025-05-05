Умер чемпион по классической борьбе и экс-глава киевской ОПГ Виктор Авдышев

Советский чемпион по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ Виктор Авдышев скончался на 70-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщает SHOT .

Спортсмен скончался в ночь с 4 на 5 мая.

Виктор Авдышев начал заниматься классической борьбой в 1970 году. Он дважды становился бронзовым призером чемпионата мира — в 1978 и 1983 годах. Также борец завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в 1983 году. В 1978 году Виктор стал чемпионом СССР, а в 1979 году — победителем Спартакиады народов СССР.

Авдышев завершил свою карьеру в большом спорте в 1980-х годах. В 1989 году в Киеве появилась организованная преступная группировка, состоявшая из бывших спортсменов-борцов. В середине 90-х годов группировка Вити Авдыша была одной из самых влиятельных в столице Украины.

В 1995 году Авдышева арестовали, но ему удалось сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил его к четырем годам лишения свободы, он был объявлен в международный розыск.