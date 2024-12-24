Укусы на груди: над 11-летней петербурженкой жестоко издевались родители

В Санкт-Петербурге выявлен вопиющий случай жестокого обращения с ребенком. В больницу попала 11-летняя девочка с сильным вздутием живота, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

При осмотре врачи обнаружили многочисленные следы побоев: гематомы на теле, конечностях и ягодицах, укусы на груди, ожоги на пальцах ног, что свидетельствовало о систематических издевательствах. Изначальным поводом для обращения к врачу стал вздутый живот, выявивший панкреатит и тяжелую анемию. Подозрение на сексуальное насилие также не исключалось.

Мать, увидев, что дочь обмочилась, применила «воспитательные» меры, что стало лишь одним из эпизодов систематического насилия. После обнаружения травм полиция возбудила уголовные дела против матери за неисполнение родительских обязанностей, а против сожителя — за изнасилование и сексуальное насилие.

Теперь оба «воспитателя» обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и мать задержана. Расследование продолжается.