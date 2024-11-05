Украинцы бьют тревогу: ВС РФ захлопнули «котел» у Кураховки

По данным украинских ресурсов, Волченка, Степановка и Ильинка перешли под контроль российских подразделений, что дало им возможность зажать в «котел» ВСУ около Кураховки, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» .

Как заявил киевский аналитик, сейчас на покровском направлении бои идут у Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, также продолжаются столкновения за западную часть Новодмитровки, а еще в районе Новоалексеевки и Лысовки.

Боец ВСУ с позывным Мучной считает ситуацию для украинских сил еще более плачевной. По его словам, ВС РФ освободили Новодмитровку и Ильинку, заняли большую часть Новоселидовки. В данный момент завязались бои в направлении Берестки.

«Здесь складывается такая ситуация, если русские занимают железку севернее Берестков, то это даст им путь для контроля над дорогой в Курахово. Это приведет к ухудшению боеснабжения в городе. Теперь прилетов по городу будет еще больше, так как из Ильинки им будет удобно насыпать артой», — заявил военный.

Он добавил, что российские войска «накатывали» на Зарю. Еще они добиваются тактического успеха, продвигаясь в сторону Солнцевки.