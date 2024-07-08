Украинскую лабораторию для создания отравляющих веществ выявили в Авдеевке

В одном из районов Авдеевки нашли украинскую химлабораторию, используемую, предположительно, для производства отравляющих веществ. Ее обнаружили в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что на место направили мобильную диагностическую группу группа войск РХБЗ. Им предстоит провести осмотр помещения и экспресс-анализ.

Кириллов добавил, что в лаборатории нашли противогазы, в том числе из США. Также специалисты обнаружили защитный костюм польского производства. Анализ содержимого емкостей показал наличие серной кислоты и цианистого натрия. На основе этого сделали вывод, что найденное оборудование применяли для производства отравляющих веществ.

«Напомню, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия вещество данной группы — синильная кислота — входит в третий список КЗХО, а ее применение запрещено статьей 1 Конвенции», — рассказал генерал-лейтенант.

Кириллов пояснил, что данное соединение — это бесцветная летучая жидкость с запахом горького миндаля.