Украинскую «Бабу Ягу» уничтожили тараном

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Российские десантники тараном сбили ударный беспилотник ВСУ типа «Баба Яга», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинский летательный аппарат обнаружил военнослужащий Тульского соединения ВДВ.

«Оператор БпЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Такой воздушный бой не первый за время проведения спецоперации на Украине, отметили в Минобороны.