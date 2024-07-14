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Украинскую «Бабу Ягу» уничтожили тараном

Российские десантники тараном сбили ударный беспилотник ВСУ
Происшествия

Российские десантники тараном сбили ударный беспилотник ВСУ типа «Баба Яга», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Украинский летательный аппарат обнаружил военнослужащий Тульского соединения ВДВ.

«Оператор БпЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Такой воздушный бой не первый за время проведения спецоперации на Украине, отметили в Минобороны.