Украинскую «Бабу Ягу» уничтожили тараном
Российские десантники тараном сбили ударный беспилотник ВСУ
Российские десантники тараном сбили ударный беспилотник ВСУ типа «Баба Яга», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Украинский летательный аппарат обнаружил военнослужащий Тульского соединения ВДВ.
«Оператор БпЛА ВДВ зашёл на удобную траекторию и протаранил беспилотник ВСУ, который взорвался в воздухе», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Такой воздушный бой не первый за время проведения спецоперации на Украине, отметили в Минобороны.