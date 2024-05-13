Украинский удар по Краснодону убил трех человек
Пасечник: в Краснодоне ЛНР 3 человека погибли из-за удара ВСУ
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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об обстреле города Краснодон со стороны армии Украины. По его словам, в результате атаки три человека погибли и четверо получили ранения, сообщает Life.ru.
Пасечник добавил, что после обстрела в городской промзоне начался пожар. Тушением возгорания заняты сотрудники экстренных служб, на месте также работают представители Следственного комитета РФ.
«Параллельно принимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.
По словам главы ЛНР, украинские войска ударили по Краснодону ракетой, и одна из ее составных частей рухнула на детскую площадку в местном парке. В результате случившегося никто не пострадал.