Украинский удар по Краснодону убил трех человек

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об обстреле города Краснодон со стороны армии Украины. По его словам, в результате атаки три человека погибли и четверо получили ранения, сообщает Life.ru .

Пасечник добавил, что после обстрела в городской промзоне начался пожар. Тушением возгорания заняты сотрудники экстренных служб, на месте также работают представители Следственного комитета РФ.

«Параллельно принимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

По словам главы ЛНР, украинские войска ударили по Краснодону ракетой, и одна из ее составных частей рухнула на детскую площадку в местном парке. В результате случившегося никто не пострадал.