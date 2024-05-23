Украинский наземный беспилотники поразили забайкальские десантники

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Российские десантники уничтожили украинский робот доставки боеприпасов в районе Часового Яра в ДНР, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Забайкальские десантники обнаружили самоходное гусеничное транспортное средство с помощью воздушной разведки.

Безэкипажный гусеничный робот западного производства нес на себе до полутонны боеприпасов.

Наземный беспилотник уничтожили расчетами беспилотных летательных аппаратов, а затем приступили к уничтожению пехоты ВСУ, сказано в статье.