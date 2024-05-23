Украинский наземный беспилотники поразили забайкальские десантники
Российские десантники уничтожили украинский робот доставки боеприпасов
Российские десантники уничтожили украинский робот доставки боеприпасов в районе Часового Яра в ДНР, пишет «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Забайкальские десантники обнаружили самоходное гусеничное транспортное средство с помощью воздушной разведки.
Безэкипажный гусеничный робот западного производства нес на себе до полутонны боеприпасов.
Наземный беспилотник уничтожили расчетами беспилотных летательных аппаратов, а затем приступили к уничтожению пехоты ВСУ, сказано в статье.