Украинский куратор удаленно взорвал завербованного террориста в Екатеринбурге

сегодня в 10:51

Куратор из Украины удаленно осуществил подрыв пособника, который собирался совершить теракт в Екатеринбурге в Свердловской области. Это произошло во время задержания мужчины, рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ.

Из-за дистанционного подрыва самодельной взрывчатки преступник погиб. Силовики и гражданские ранений не получили.

Украинскому куратору удалось завербовать россиянина. Тот должен был взорвать машину главы одного из оборонных предприятий.

Для выполнения задачи украинский куратор дал мужчине поддельный паспорт, рассказал, где живет цель. Затем исполнитель взял из схрона две взрывчатки.

Россиянин снял квартиру. Он готовился к преступлению, однако его удалось предотвратить.

У задержанного изъяли вторую взрывчатку. Она выглядела, как пауэрбэнк, состояла из 300 грамм пластичного взрывчатого вещества. В устройство был встроен детонатор и механизм подрыва по радиоканалу. Еще у мужчины обнаружили переписку с сотрудником украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.