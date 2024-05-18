Украинский дрон убил коммунальщика в Курской области

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Сотрудник коммунального предприятия погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что во время атаки украинского беспилотника на деревню Городище погиб сотрудник коммунальной службы, сообщает «Царьград» .

«Украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ еще один коммунальщик был ранен. Пострадавшего с осколочным ранением госпитализировали в медучреждение.

Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.