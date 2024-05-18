Украинский дрон убил коммунальщика в Курской области
Сотрудник коммунального предприятия погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что во время атаки украинского беспилотника на деревню Городище погиб сотрудник коммунальной службы, сообщает «Царьград».
«Украинский дрон атаковал машину местного коммунального предприятия. Один сотрудник от полученных травм скончался», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ еще один коммунальщик был ранен. Пострадавшего с осколочным ранением госпитализировали в медучреждение.
Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.