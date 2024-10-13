Украинский дрон атаковал приграничное село в Белгородской области
Мирный житель погиб в Белгородской области при атаке украинского БПЛА
Мирный житель погиб в селе Отрадное Белгородской области при атаке украинского БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу, но от полученных ран он скончался в приёмном отделении», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Подробности атаки губернатор не привел.
Ранее в воскресенье в Белгородской области при нападении дрона были ранены два бойца самообороны.