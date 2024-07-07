Украинский беспилотник уничтожен ВВС России

сегодня в 05:14

Российский истребитель Су-30СМ сбил дрон ВСУ в зоне спецоперации, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации во время выполнения полетного задания уничтожил БПЛА противника, — говорится в сообщении.

Уточняется, что операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Экипажи в ходе боевой работы также прикрывали вылеты российских бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов при отработке наземных целей украинских подразделений.