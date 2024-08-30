Украинский беспилотник «Бобер» нашли в Моче на территории Новой Москвы

сегодня в 10:30

SHOT: фрагмент дрона «Бобер» ВСУ нашли на территории СНТ в Новой Москве

Украинский беспилотник типа «Бобер» обнаружили на берегу реки Мочи в Новой Москве. Проводится проверка, сообщает SHOT .

Фрагмент БПЛА противника шириной в 1,5 метра нашли на территории СНТ «Роднево». При этом взрывчатки на дроне не обнаружили.

На место прибыли специалисты, которые забрали фрагменты «Бобра» на изучение.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.