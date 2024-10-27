Украинские военные провели двойной удар по Великой Знаменке

ВСУ провели два удара по освобожденной части Запорожья, они пришлись по Великой Знаменке, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Как рассказал Рогов, первый массированный артобстрел пришелся на село Великая Знаменка, которое находится юго-западнее города Каменка-Днепровская. По селу было не менее 10 прилетов.

«Били по центральной части населенного пункта — по мирным домам и гражданским объектам», — уточнил Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, потом противник ударил беспилотниками по трансформаторной подстанции, которая была уничтожена.

Он добавил, что после первой атаки противник провел вторую, которая также состояла из не менее 10 выстрелов из ствольной артиллерии. После этого ВСУ нанесли тройной удар по трансформаторной подстанции на улице Комсомольской.

Рогов подчеркнул, что информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки на село еще уточняется.