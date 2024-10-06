Украинские силовики устроили масштабные облавы в Сумах
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Силовые ведомства Украины начали проводить специальные контрразведывательные мероприятия в городе Сумы на севере страны, сообщает ТАСС.
Как рассказали в СБУ, действия правоохранителей охватывают всю территорию города. Они направлены на предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности, провокаций, а также на повышение безопасности.
Силовики действуют с учетом введенного режима военного положения.
Так, в Сумах могут быть ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов и осмотр машин. При обоснованных подозрениях силовики могут провести дополнительную проверку.
Еще правоохранители осматривают территории и помещений общего пользования. Это необходимо для обнаружения запрещенных предметов.
Всех горожан попросили иметь при себе документы при выходе из дома.