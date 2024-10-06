Украинские силовики устроили масштабные облавы в Сумах

Как рассказали в СБУ, действия правоохранителей охватывают всю территорию города. Они направлены на предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности, провокаций, а также на повышение безопасности.

Силовики действуют с учетом введенного режима военного положения.

Так, в Сумах могут быть ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов и осмотр машин. При обоснованных подозрениях силовики могут провести дополнительную проверку.

Еще правоохранители осматривают территории и помещений общего пользования. Это необходимо для обнаружения запрещенных предметов.

Всех горожан попросили иметь при себе документы при выходе из дома.