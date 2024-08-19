Украинские дроны-камикадзе не смогли подорвать ж/д мост в Брянской области

SHOT: ВСУ пытались атаковать стратегически важный мост в Брянской области
Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

Украинские военнослужащие с помощью дронов-камикадзе попытались атаковать стратегически важный мост в Брянской области, однако не попали по сооружению, сообщает SHOT.

Инцидент произошел накануне. Мост через реку Десну находится примерно в 1 км от границы с Сумской областью Украины. Противник запустил 3 беспилотника, но 2 из них сдетонировали у пункта охраны, а третий — упал в лесу и не сдетонировал.

В результате неудачной атаки ВСУ пострадавших нет, железнодорожная инфраструктура повреждений не получила.

На сегодняшний день движение поездов на участке Погар — Витемля уже было закрыто.