Украинские беспилотники атаковали Курскую область. Загорелась телевышка
Смирнов: телевизионная вышка загорелась после атаки ВСУ на Курскую область
Фото - © Telegram-канал Mash
Телевизионная вышка загорелась в результате атаки украинского беспилотника на город Суджа Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Пострадавших нет», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на месте происшествия работают городские оперативные службы.
Как сообщает Mash, телевизионную вышку под Курском атаковали минимум два дрона ВСУ. Также украинские силы ударили по закрытой заправке.