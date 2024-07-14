Украинские беспилотники атаковали Курскую область. Загорелась телевышка

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Смирнов: телевизионная вышка загорелась после атаки ВСУ на Курскую область

Телевизионная вышка загорелась в результате атаки украинского беспилотника на город Суджа Суджанского района Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Пострадавших нет», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте происшествия работают городские оперативные службы.

Как сообщает Mash, телевизионную вышку под Курском атаковали минимум два дрона ВСУ. Также украинские силы ударили по закрытой заправке.