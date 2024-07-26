Украинская система РЭБ не помешала российским вертолетам нанести удар

сегодня в 05:45

Экипажи российских вертолетов Ми-28НМ уничтожили позиции ВСУ под Кременной, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что атака была произведена с помощью неуправляемых авиационных ракет С-13.

В ходе операции российские летчики поразили опорный пункт ВСУ и вернулись на базу.

«При выполнении маневра было облучение средств РЭБ противника, нами был предпринят противоракетный маневр», — сообщил штурман экипажа по имени Александр, указано в публикации.