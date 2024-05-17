Украинская армия обстреляла село Зерново в Брянской области

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Село Зерново в Брянской области осталось без света после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

По словам губернатора, из-за обстрела четыре домовладения получили повреждения. Также оказалось нарушено энергоснабжение.

На месте происшествия находятся оперативные и экстренные службы.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 дрон ВСУ над Крымом.