Украинская армия обстреляла село Зерново в Брянской области
Село Зерново в Брянской области осталось без света после обстрела ВСУ
Фото - © Украинская армия/Телеграм-канал Владимира Зеленского
ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, из-за обстрела четыре домовладения получили повреждения. Также оказалось нарушено энергоснабжение.
На месте происшествия находятся оперативные и экстренные службы.
Ранее средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 51 дрон ВСУ над Крымом.