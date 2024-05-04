Украинская армия обстреляла село Муром Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что ВСУ обстреляли село Муром Шебекинского городского округа, при этом никто не пострадал.
В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что украинская армия сбросила взрывные устройства. В результате происшествия линия электропередач получила повреждения.
На месте ЧП находятся оперативные и аварийные службы.
ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.