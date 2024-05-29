Украинская армия обстреляла село Грузское и хутор Мухин в Белгородской области

По словам Гладкова, повреждения в селе зафиксировали на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия. Также в результате сброса взрывного устройства загорелась машина на площадке предприятия.

Также украинская армия при помощи дронов атаковала хутор Мухин Шебекинского городского округа Белгородской области, загорелось частное домовладение. Пострадавших нет, поскольку дом используется собственниками в качестве летней дачи, в момент атаки в нем не было людей.

Помимо этого, повреждения получила линия электропередачи, без света остались жители хуторов Мухин, Марьино, Панков, поселков Красное, Первомайский, Ленинский, также частично электроэнергии нет в селах Вознесеновка и Нежеголь.

Энергетики начнут устранять последствия после согласования с Минобороны России.

ВС России продолжают проведение СВО на Украине.