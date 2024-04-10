Украинская армия обстреляла Глушковский район Курской области

Несколько сел и деревень остались без света из-за обстрела ВСУ Курской области

ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области, повреждения получили линии электропередачи, несколько населенных пунктов остались без электричества, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в селах Карыж и Дроновка, а также в деревне Урусы подачу электроэнергии удалось восстановить. В поселке Теткино, селах Попово-Лежачи и Коровяковка ремонтные работы еще идут.

Также в Теткино после атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы. Возгорание ликвидировали работники местной пожарной части.

ВС РФ продолжают проведение СВО на Украине.