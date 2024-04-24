Украинки держали в подвале и несколько часов избивали сверстницу из Словакии

Украинские несовершеннолетние беженцы напали на 13-летнюю сверстницу в Германии. Они несколько часов держали девочку из Словакии в подвале и жестоко избивали, сообщает РЕН ТВ .

По информации газеты Bild, четыре украинки в возрасте от 12 до 17 лет несколько часов издевались над девочкой в подвале. По сообщениям полиции Дрездена, подростки-беженцы отвели сверстницу в заброшенное здание старой фабрики.

Там ее связали и избили железным прутом и палками. После пяти часов издевательств они отпустили жертву, и девочка смогла сбежать.

Согласно материалам издания, пострадавшая испытывает проблемы с общением. 13-летняя девочка является глухой.