Украинец расписался на Колизее и был задержан полицией

Roma Today: украинец нацарапал свое имя в Колизее и угодил в полицейский участок

Римская полиция провела задержание в столице Италии 19-летнего путешественника из Украины, сообщает Газета.ru со ссылкой на Roma Today.

Турист осквернил одну из стен Колизея — он выцарапал на ней свое имя. Акт вандализма заметила итальянка, которая тут же сообщила о поступке сотрудникам правоохранительных органов.

Силовики провели задержание мужчины. Его отвезли в отдел полиции и выписали штраф за акт вандализма. Мэр Рима Роберто Гуальтьери в связи с происшествием отметил, что в столице Италии не должно быть «хулиганов и идиотов».

Ранее украинские беженцы шокировали европейцев решением поехать на родину в отпуск. Так, жители соседней страны разобрали билеты из Чехии в свое государство.