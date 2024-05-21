Украинец, который собирался совершить теракт в Подмосковье, предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гражданина Украины, обвиняемого в приготовлении к теракту, а также в совершении преступлений экстремистской направленности, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

В декабре 2016 года обвиняемый находился на территории Украины, где прошел обучение в учебном боевом тренировочном центре, чтобы вступить в организацию «Правый сектор»*. Мужчина принял участие в боевых действиях в составе ВСУ на востоке Украины.

С марта по апрель 2019 года обвиняемый вступил в экстремистскую организацию и принял участие в ее деятельности, заранее пройдя обучение в боевом тренировочном лагере на полигоне «Старычи» Львовской области.

В январе 2022 года мужчина приехал в Россию для совершения теракта в Московской области. Для этого он изготовил самодельные зажигательные устройства с управлением по радиоканалу, подготовленные к применению по типу «коктейлей Молотова».

Их он незаконно хранил в тайнике, оборудованном в лесном массиве вблизи деревни Голиково городского округа Химки.

8 апреля 2023 года мужчину задержали. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили во 2-ой Западный окружной военный суд для рассмотрения.

*решением Верховного суда Российской Федерации от 17.11.2014 признана экстремистской.