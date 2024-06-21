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Граждан РФ, Армении и Украины заподозрили в шпионаже в Германии

В Германии задержали трех мужчин с гражданством России, Украины и Армении по подозрению в шпионаже. По данным генпрокуратуры ФРГ, на территории государства иностранцы собирали данные «о человеке с Украины», сообщает сайт MK.Ru .

Россиянина, армянина и украинца задержали еще 19 июня во Франкфурте-на-Майне. Сутки спустя Федеральный суд выдал ордер на их арест.

По версии немецких правоохранителей, трое иностранцев попали в Германию по заданию одной из спецслужб. В ФРГ мужчины занимались сбором сведений о неком гражданине Украины

В день задержания армянин, россиянин и украинец были в кафе, «где должен был находиться целевой человек», добавили в германском ведомстве.