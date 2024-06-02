UKMTO: взрыв прогремел в Красном море у берегов Йемена
Взрыв произошел в Красном море у берегов йеменского города Ходейда, пишет ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Его зафиксировало судно на значительном расстоянии. Публикацию классифицировали в качестве предупреждения об атаке.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 48 морских милях к юго-западу от Ходейды, Йемен. Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», — сказано в сообщении.
Ни корабль, ни его экипаж не пострадали. Судно продолжило движение. UKMTO рекомендовал другим кораблям проявить осторожность и при подозрительной активности сообщить о ней центру.
Власти в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.