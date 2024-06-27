Уйба: нескольких пострадавших после схода поезда в Коми перевезут в Сыктывкар

Девочка, которая находится в тяжелом состоянии после схода поезда с рельсов в Коми, будет перевезена в Сыктывкар, сообщил глава республики Владимир Уйба в своем Telegram .

Вместе с ней отправятся ее родители и еще двое пострадавших. Еще два человека поедут в Воркуту. В медучреждении в Инте останутся три человека.

Остальные пассажиры продолжат движение по ранее запланированному маршруту. За ними был выехал спецпоезд из Воркуты.

«Пассажиры обеспечены питанием и водой. При содействии волонтеров будет произведена посадка пассажиров в поезд-дублер, который проследует до Новороссийска», — добавил глава Коми.