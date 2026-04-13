Угрожали убить родителей: мошенники атаковали московских детей

По Москве прокатилась волна мошенничеств, в которых жертвами становятся несовершеннолетние. Злоумышленники вовлекают школьников в преступную деятельность, шантажируя их расправой над родителями, сообщает SHOT .

По данным источника, в Нагатинском Затоне произошел инцидент с 13-летней девочкой. На ее номер в мессенджере поступило сообщение от контакта с изображением эмблемы портала государственных услуг. Отправитель утверждал о взломе ее учетной записи и потребовал ожидать звонка от оперативников.

Мужчина, представившийся сотрудником, сообщил девочке по телефону, что в ее квартире якобы спрятаны запрещенные вещества, и потребовал провести видеоосмотр жилья. Увидев на записи домашний сейф, он заявил, что обнаружил место хранения наркотиков, и под угрозой тюремного срока или физической расправы над родителями приказал ребенку оставить дубликат ключей в подъезде.

Несколько дней преступники психологически давили на школьницу, которая скрывала это от семьи. В результате, уступив угрозам, она выполнила указание. Воры, дождавшись отсутствия хозяев, проникли в квартиру, вскрыли хранилище и похитили ювелирные изделия. Наличных средств в нем не было.

Позже выяснилось, это уже третий аналогичный случай мошенничества в данном районе. Причем предшествующая кража была совершена в том же здании. Общей чертой всех инцидентов является целенаправленное психологическое воздействие на детей с целью их запугивания.

