Угрожали изнасиловать: школьницу во Владивостоке преследуют из-за конфликта в Сети

Ученица девятого класса из Владивостока стала жертвой травли и жестоких угроз со стороны неизвестных девушек старше нее, сообщает Vladivostok1.ru .

Конфликт начался в Сети, однако быстро перерос в реальное преследование.

По словам матери девочки, агрессоры приехали к школе, дождались окончания уроков и попытались публично унизить подростка. Тогда их спугнули, и школьница осталась невредимой.

После этого девочке начали приходить голосовые сообщения с угрозами физического насилия. В одном из них неизвестная заявляет, что у нее есть знакомые, которые за деньги могут прибегнуть к изнасилованию. Также звучат угрозы сломать челюсть и избить друзей жертвы.

Мать школьницы написала заявление в полицию. Прокуратура Приморского края сообщила о проверке по факту произошедшего. Ведомство намерено установить все обстоятельства инцидента, а также оценить действия сотрудников школы и органов системы профилактики — реагировали ли они на конфликт.

