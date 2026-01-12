Уголовное дело самарского священника об изнасиловании прекратили

сегодня в 16:19

Суд прекратил уголовное дело в отношении священника самарской церкви, которого подозревали в изнасиловании прихожанки. Подробности процесса не раскрываются, сообщает ТАСС .

«Дело прекращено», — заявила собеседница издания.

Священника арестовали в январе 2025 года. Его подозревали в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

