Уголовное дело и штраф: девушки на электросамокате сбили пенсионера в Москве

сегодня в 12:54

Подростки на электросамокате сбили пенсионера в столичном районе Чертаново

Несовершеннолетние девушки на электросамокате сбили пожилого мужчину на юге Москвы. При столкновении пенсионер получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел на днях в районе Чертаново. Подростки вдвоем ехали на одном электросамокате и совершили наезд на пожилого мужчину, после чего скрылись.

Подростков оперативно вычислили по камерам видеонаблюдения. Оператор кикшеринга вынес штраф в размере 100 тыс. рублей и заблокировал аккаунт.

Кроме того, в отношении несовершеннолетних столичные следователи возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.