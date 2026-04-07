Уголовное дело и штраф: девушки на электросамокате сбили пенсионера в Москве
Подростки на электросамокате сбили пенсионера в столичном районе Чертаново
Несовершеннолетние девушки на электросамокате сбили пожилого мужчину на юге Москвы. При столкновении пенсионер получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Инцидент произошел на днях в районе Чертаново. Подростки вдвоем ехали на одном электросамокате и совершили наезд на пожилого мужчину, после чего скрылись.
Подростков оперативно вычислили по камерам видеонаблюдения. Оператор кикшеринга вынес штраф в размере 100 тыс. рублей и заблокировал аккаунт.
Кроме того, в отношении несовершеннолетних столичные следователи возбудили уголовное дело.
