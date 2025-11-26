Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев заявил, что методы, применявшиеся в незаконном реабилитационном центре для подростков в Дедовске, не имеют ничего общего с реабилитацией и должны рассматриваться как уголовно наказуемое изуверство, сообщает Life.ru .

Казанцев прокомментировал ситуацию с реабилитационным центром для подростков в Дедовске. По его словам, настоящая реабилитация при зависимостях требует участия специалистов: детских психологов, психиатров, педиатров и наркологов. В подобных учреждениях должны работать профессионалы с опытом, а не люди, применяющие насилие.

«Тут реабилитацией как таковой, рехабом, вообще и не пахнет, это что-то страшное. Любая реабилитация по работе с зависимостями — это как минимум клинические психологи, консультанты — люди с огромным опытом работы со своей личной зависимостью. Это, конечно, педиатры, потому что могут быть различные заболевания, которые возникают в период реабилитации. И это, конечно же, детские психиатры, наркологи, без них никуда, там и медикаментозная какая-то коррекция», — пояснил Казанцев.

Он подчеркнул, что избиения и истязания детей — это изуверство, за которое необходимо нести уголовную ответственность. Казанцев отметил, что в России периодически закрывают подобные центры для взрослых, но в Дедовске ситуация усугубляется тем, что жертвами стали дети.

Психиатр также обратил внимание на отсутствие личного пространства у подростков в центре: помещения были заставлены двухъярусными кроватями, что создавало дополнительные психологические проблемы.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного центра в Дедовске. Родителям обещали помощь специалистов, однако на деле подростков избивали и кормили собачьим кормом. В учреждении нашли «пыточную», а 23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток с тяжелыми травмами, что и привело к раскрытию скандала.

