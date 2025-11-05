Уголовник в Петербурге попытался заживо сжечь сожительницу с детьми

Петербуржец с судимостью поджег двери квартиры, где жила женщина с детьми

Ранее судимый мужчина в Северной столице попытался заживо сжечь сожительницу с детьми. Конфликт произошел на фоне неприязненных отношений. При этом подозреваемый знал, что в квартире находятся несовершеннолетние, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел 4 ноября на пятом этаже дома по проспекту Науки. Мужчина поджег входные двери в квартиру, а затем скрылся с места происшествия. Семья не могла покинуть жилье — выход был заблокирован огнем.

К счастью, в ситуацию вмешались очевидцы. Неравнодушные люди смогли потушить пожар. Теперь на месте происшествия работают правоохранители.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом. Подозреваемого задержали. В суд направлено ходатайство о заключении поджигателя под стражу.

