«Уехал, пи***»: эпичная погоня полиции за уральским самокатчиком попала на видео

Парень на электросамокате удрал от машины полиции в Магнитогорске

В Магнитогорске очевидец снял на видео полицейскую погоню за парнем на электросамокате. Сперва гонщика преследовали на машине, однако позже за ним побежал один из сотрудников, но догнать самокатчика так и не удалось, сообщает «112» .

Погоня произошла на улице Зеленый Лог. Изначально за водителем самоката гнались на патрульной машине, однако он успешно маневрировал от правоохранителей. В один момент полицейские остановились, и за самокатчиком побежал один из правоохранителей. Мужчина пытался догнать нарушителя, но самокат так и не удалось остановить.

«Бл***, не догонит, он уже устал. С***, уехал, пи***», — говорил оператор видео, снимавший погоню из окна.

Причины и другие подробности преследования самокатчика пока неизвестны.