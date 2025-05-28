«Уехал, пи***»: эпичная погоня полиции за уральским самокатчиком попала на видео
Парень на электросамокате удрал от машины полиции в Магнитогорске
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В Магнитогорске очевидец снял на видео полицейскую погоню за парнем на электросамокате. Сперва гонщика преследовали на машине, однако позже за ним побежал один из сотрудников, но догнать самокатчика так и не удалось, сообщает «112».
Погоня произошла на улице Зеленый Лог. Изначально за водителем самоката гнались на патрульной машине, однако он успешно маневрировал от правоохранителей. В один момент полицейские остановились, и за самокатчиком побежал один из правоохранителей. Мужчина пытался догнать нарушителя, но самокат так и не удалось остановить.
«Бл***, не догонит, он уже устал. С***, уехал, пи***», — говорил оператор видео, снимавший погоню из окна.
Причины и другие подробности преследования самокатчика пока неизвестны.