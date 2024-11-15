Удивилась даже депутат: россиянка вручила полиции чужую закладку прямо в школе

В школе Красноярска местные жители провели встречу с представителями полиции и местным депутатом Еленой Пензиной. Одна из жительниц пожаловалась, что ее подъезд завалили наркозакладками, и в доказательство своим словам положила один из наркотиков прямо на стол полицейского, сообщает Baza .

«Вот такие вещи у нас в коробах, откуда провода идут. Я не знаю, что это такое. Было спрятано с шприцами кровавыми», — сказала женщина, положив принесенный с собой пакет на стол к сотруднику полиции.

По словам горожанки, она нашла закладку в своем подъезде и решила принести ее правоохранителям. Увидев это, удивленная парламентарий попросила женщину больше так не делать, чтобы ее не привлекли к ответственности.

Принесшая закладку дама пожаловалась, что раньше наркоклады в подъездах были редкостью, но сейчас уже стали обыденностью.