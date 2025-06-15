Ударился об асфальт: полиция вырвала сына у отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе

Полицейские вырвали ребенка из рук отца на акции против ЛГБТ* в Кишиневе

Полицейские вырывали ребенка из рук его отца во время акции протеста против ЛГБТ*, которая проходила в центре Кишинева, малыш ударился об асфальт, сообщает РИА Новости .

В воскресенье в Кишиневе проходят ЛГБТ*-марш и акция верующих. Стоит оцепление из полицейских, но демонстранты пытались его прорвать.

На видео с места происшествия показано, как полицейские толкают на землю мужчину с мальчиком, также в этот момент другой мужчина выхватывает малыша, который падает и ударяется об асфальт.

Генеральный инспекторат полиции молдавской столицы пояснил, участник акции с ребенком на руках попытался прорвать кордон силовиков.

«Быстрое вмешательство правоохранителей позволило обезвредить этого человека и избежать возможных более тяжелых последствий», — сказали в ГИП.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.