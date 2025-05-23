Ударили по голове молотком: на главу «Курганприбора» напали в подъезде его дома

сегодня в 10:15

В Кургане на главу одного из самых крупных оборонных предприятий — НПО «Курганприбор» — Андрея Кондратьева напали в подъезде дома, где тот живет. Об этом сообщает Mash .

Инцидент случился 22 мая в 19:00. Нападение произошло, когда глава НПО зашел в подъезд, возвращаясь с работы.

У неизвестного в руке был молоток. Злоумышленник несколько раз ударил Кондратьева им по голове, а затем убежал.

Сейчас Кондратьев находится в больнице. Нападавшего разыскивают.