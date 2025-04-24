Ударил в грудь, разорвал одежду: кавказец избил двух девушек в центре Твери

Прошлой ночью около бистро на улице Трехсвятской в Твери 25-летний молодой человек избил девушку, сообщает управление МВД России по Тверской области на своей странице в соцсети ВК. СМИ утверждают, что пострадали 2 девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

В видео допроса молодой человек признался, что избил девушку, которая была вместе с подругой в момент конфликта, также сказал, что хотел бы извиниться перед ней.

Как рассказала подруга пострадавших, пишет «Афанасий бизнес», девушки хотели пойти на ночной сеанс в кино, но опоздали, поэтому решили прогуляться по городу. В бистро «Чикен-хауз», куда они зашли перекусить, с ними захотели познакомиться парни. Ответ «нет» молодых людей не устроил, и они стали настойчивее.

На улице парни окружили девушек компанией из восьми человек. Молодой человек ударил в грудь и по голове одну девушку, при этом разорвав на ней кофту. Вторую он тоже ударил и разорвал одежду. А сотрудники «Чикен-хауза» на просьбу вызвать полицию, сказали пострадавшим, чтобы они шли от бистро подальше, так как заведению общепита не нужны проблемы.