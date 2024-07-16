Удар по школе в Газе, убивший 22 человека, нанесли американскими боеприпасами

Эксперты выявили использование снарядов из США при атаке на школу в секторе Газа

Эксперты по вооружению идентифицировали остатки боеприпасов, которые были использованы при ракетном ударе Израиля по школе в секторе Газа. По их данным, израильтяне применяли для удара два американских боеприпаса. В результате этой атаки, указывали местные власти, погибли не менее 22 человек, сообщает сайт MK.Ru .

Трагический инцидент произошел 14 июля в центральной части Газы. В тот момент сотни людей укрывались в здании бывшей школы в Нусейрате, но по ней были выпущены две ракеты, передавал телеканал CNN.

Очевидцы рассказали, что им пришлось извлекать из-под завалов фрагменты тел пострадавших. При этом, по их словам, никакого предупреждения об обстреле не поступало, хотя ранее ЦАХАЛ призывали жителей покинуть ряд территорий в центре и на юге Газы.

«Мы вытаскиваем из-под обломков то руку, то ногу. Гражданские лица, которые не сделали ничего плохого», — заявлял свидетель атаки.

В своем заявлении армия обороны Израиля утверждала, что наносила удар по «нескольким террористам», которые орудовали у школьного здания. Американский CNN заявлял, что не может самостоятельно проверить, присутствовали ли на этом месте боевики ХАМАСа.

