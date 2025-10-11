Учредитель школы итальянского языка Торелло странно погиб в столичном Лефортове

сегодня в 14:28

Прошедшей ночью в районе Лефортово в Москве обнаружили труп известного учителя из Италии Альфонсо Торелло. Он учредил школу итальянского языка Alfaschool, сообщает MSK1 .

Торелло погиб при загадочных обстоятельствах в 53 года. Он учил студентов по особой методике и называл себя профессионалом.

Труп учителя обнаружили неподалеку от дома на 2-й Синичкиной улице. Там находились офис и квартира Торелло.

Причина загадочной гибели выясняется. Соседка Торелло рассказала, что мужчина был «немного больным».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.