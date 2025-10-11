Учредитель школы итальянского языка Торелло странно погиб в столичном Лефортове
Фото - © Медиасток.рф
Прошедшей ночью в районе Лефортово в Москве обнаружили труп известного учителя из Италии Альфонсо Торелло. Он учредил школу итальянского языка Alfaschool, сообщает MSK1.
Торелло погиб при загадочных обстоятельствах в 53 года. Он учил студентов по особой методике и называл себя профессионалом.
Труп учителя обнаружили неподалеку от дома на 2-й Синичкиной улице. Там находились офис и квартира Торелло.
Причина загадочной гибели выясняется. Соседка Торелло рассказала, что мужчина был «немного больным».
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.