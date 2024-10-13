Учительница в Уфе оскорбляла детей и называла их тупицами

В Уфе родители учеников школы № 141 обвинили учительницу в жестокости и вовлечении детей в организованный буллинг. На уроках педагог громко кричит и грубо оскорбляет школьников, сообщает SHOT .

Мать одного из четвероклассников рассказала, что в начале учебного года сын наотрез отказался посещать уроки, обвинив учительницу в оскорблениях и унижении. Сначала женщина не поверила, но все же решила дать мальчику на уроки диктофон.

При прослушивании аудиозаписи родители услышали, как преподаватель громко кричит на детей и называет их «курицами» или «тупицами», если школьники делают ошибки.

Родители утверждают, что также учитель рассказывает перед всем классом о личных проблемах каждого ребенка, доводит детей до слез и подключает класс для коллективного унижения. Дети не хотят ходить в школу и жалуются родителя на отсутствие желания учиться. Одну из учениц перевели на семейное обучение.

С аудиозаписью родители направились к директору школы, которая лишь пообещала побеседовать с учителем, и посоветовала сводить детей к психологу. Однако после беседы с руководством школы женщина лишь начала угрожать детям судебным разбирательством и заниженными оценками.

При этом сама учительница опровергает все обвинения и уверяет, что всему виной личная неприязнь родителей одного из детей, который плохо учится. Родители обратились с жалобой в прокуратуру.