Учит украинский и читает Коран: москвичка заявила на сына в полицию

Женщину смутило, что по возвращении с Дальнего Востока, куда молодой человек ездил на заработки, он резко изменил свой образ жизни и интересы.

Внезапно 24-летний парень начал изучать украинский язык, устройство дронов и снарядов. Кроме того, он решил читать Коран и заниматься в спортзале.

Еще год назад ничего подобного среди увлечений молодого человека не было. На заработках он был около 9 месяцев, а оттуда приехал совсем другим человеком.

Москвичка пыталась поговорить с сыном, призывала его к здравому смыслу, но все тщетно. Поэтому женщина обратилась в полицию, чтобы там разобрались в ситуации.