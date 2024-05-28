Участница шоу «Пацанки» избила молотком пьяного соседа, который шумел под окнами

Инцидент произошел 26 мая, когда компания пьяных мужчин сидела на лавочке у подъезда на улице Народного Ополчения в Москве. Петрова просила соседей вести себя тише, однако один из мужчин послал девушку и начал ей угрожать. Тогда участница шоу выскочила с молотком из подъезда, налетела на соседа, нанося удары по лицу, груди и спине.

Пострадавший попал в больницу, у него подозрение на сотрясение головного мозга. Избитый сосед написал на Петрову заявление в полицию. По факту произошедшего проходит проверка.

26-летняя Александра Петрова является участницей третьего сезона шоу «Пацанки». Она также работает диджеем под псевдонимом Drugfox.