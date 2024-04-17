Участники СВО из Чувашии погибли в Воронежской области

Чувашские бойцы СВО утонули в Дону под Воронежем

ВАЗ, в котором ехали домой с зоны специальной военной операции военные из Чувашии, утонул в реке Дон в Воронежской области, пишет ТАСС со ссылкой на Госкомитет республики по ГО и ЧС.

Младший сержант Николаев, рядовой Иванов направлялись в отпуск на автомобиле ВАЗ-21014 под управлением гражданского Петрова.

«9 апреля автомобиль с указанными пассажирами проезжал через реку Дон между хутором Галиевка Богучарского района Воронежской области и селом Подколодновка Богучарского района Воронежской области, где, не справившись с управлением, попал в реку Дон», — указано в материале агентства.

Власти Чувашии проинформированы о трагедии, в республике обещают помочь семьям погибших.