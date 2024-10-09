Участники свадебного кортежа в Кемерове устроили стрельбу

В Кемерове сотрудники УФСБ России выявили группу людей, нарушающих общественный порядок в составе свадебного кортежа. Они ехали по городу на тонированном автомобиле BMW, нарушая правила дорожного движения и стреляя из пистолета, сообщает Ciбдепо .

Водитель выехал на полосу встречного движения, и пассажир сделал несколько выстрелов в воздух. Эта ситуация была зафиксирована на видео, которое позже было найдено в соцсетях. Там участники делились своими «подвигами».

Совместными усилиями сотрудников ОБОП УУР ГУ МВД России по Кузбассу и оперативников ФСБ нарушителей удалось задержать. Выяснилось, что 28-летний водитель не имеет права управления автомобилем, а у его 26-летнего брата, стрелявшего пассажира, изъяли охолощенный пистолет Retay X1.

В отношении водителя составили протоколы за несколько правонарушений, включая вождение без прав и выезд на встречную полосу.

«Общая сумма штрафов, которые могут быть ему назначены — 21 тысяча рублей. Кроме того, выяснилось, что у мужчины имеются неоплаченные штрафы на сумму 10 тысяч рублей за совершенные ранее правонарушения, поэтому он привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ», — отметили в ведомстве.

Пассажиру, стрелявшему из пистолета, был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд также вынес решение о конфискации оружия и назначил штраф за непристегнутый ремень безопасности. В момент задержания тонированная пленка была удалена с лобового стекла автомобиля, но на машине обнаружились нестандартные шины и диски. За это водителю выписали штраф в 500 рублей и предписание об устранении недостатков.

Владельцем BMW оказался 32-летний гражданин Средней Азии, который также понес ответственность за передачу транспортного средства водителю без прав и теперь должен выплатить 30 тысяч рублей. Участники кортежа позже опубликовали видео, где принесли извинения за свои действия.