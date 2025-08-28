Участник убийства одного из известнейших киллеров 90-х ушел на СВО из колонии

Один из участников убийства киллера Александра Солоника (Саши Македонского) и бригадир Орехово-Медведковской ОПГ Александр Шарапов (Шарап) отправился на СВО из колонии, утверждает Baza . Об этом журналистам рассказал брат убитого лидера «медведковских» Григория Гусятинского Виктор, с которым, по его словам, связалась сестра Шарапова.

«Александр Шарапов (Шарап) добился отправки на СВО. С начала февраля 2025 года уже в окопах кует победу, красавчик!» — сказал Виктор Гусятинский.

Шарапов 16 лет был в розыске (2001–2017 годы) и жил по поддельным документам, пока его не удалось поймать. В 2020 году криминального авторитета приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Следствие заявляло, что Шарапов руководил убийствами пятерых человек в Москве и Подмосковье в 1994–2001 годы.

СМИ также сообщали, что Шарап участвовал в расправе над известным киллером Сашей Македонским, которая произошла в Греции в 1997 году. Тогда же была убита и подруга Солоника Светлана Котова.