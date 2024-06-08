Участник первой лунной экспедиции погиб за штурвалом самолета
Астронавт «Аполлона-8» разбился в авиакатастрофе
Астронавт «Аполлона-8» Уильям Андерс разбился в авиакатастрофе в США, сообщают СМИ.
90-летний Андерс управлял самолётом Beechcraft T-34 Mentor.
При попытке совершить «мертвую петлю», он врезался в воду близ американского Сиэтла.
Тело легендарного астронавта до сих ищут экстренные службы.
«Аполлон-8» впервые облетел Луну с людьми на борту в 1968 году.
Уильям Андерс во время полета сделал одну из самых известных фотографий в истории космонавтики под названием «Восход Земли».