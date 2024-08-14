Участник ЧВК «Вагнер» устроил смертельное ДТП, но доказательства пропадают из дела

Боец ЧВК «Вагнер», которого считали виновным в смертельном ДТП на трассе Новочеркасск — Каменоломня, неожиданно стал потерпевшим в данном деле, сообщает Baza .

10 декабря 2022 года полицейский Николай Савченко ехал с семилетним сыном из Новочеркасска в Шахты. На трассе на трассе Новочеркасск — Каменоломня его машина LADA Granta столкнулась с Hyundai i30. У иномарки за рулем был 22-летний «вагнеровец». Оба водителя и ребёнок погибли на месте.

Расследование данного смертельного ДТП ведется 1,5 года.

Как сообщили родственники полицейского, с тех пор как поменялся следователь, в дела стали твориться «чудеса». Так, неизвестно куда пропали первоначальные показания трех свидетелей, записи с камер. А погибший полицейский стал главным подозреваемым в аварии.

По словам его родных, также в деле вдруг поменялось направление движения автомобиля LADA Granta, хотя свидетели говорят об обратном. Как сейчас считает следствие, полицейский сам выехал на полосу встречного движения, а боец ЧВК пытался избежать столкновения.

Кроме того, судья признал наркотическое опьянение бойца несущественным фактом, как и нахождение его за рулем авто с аппаратом Илизарова на ноге.

В деле присутствуют показания свидетелей о том, что за 10 минут до ДТП военного видели на автозаправке около места трагедии, молодой человек спал в заведенной машине с наклейкой «Груз 200». На него обратил внимание патруль. После разговора с полицейскими мужчина уехал от них на большой скорости, силовики поехали за ним и увидели, как он врезается в LADA Granta.

Показания полицейских суд не принял, потому что они были знакомы с погибшим Савченко.